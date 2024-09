Staus erwartet: Zwei Großevents in der Steiermark sorgen für viel Verkehr

Aufgrund der Herbstmesse in Graz und dem DTM-Gastspiel in Spielberg wird mit einem verstärkten Verkehrsaufkommen am Wochenende gerechnet.

Das kommende Wochenende hat genügend Gründe, um zeitweise für Staus im Verkehrsgeschehen zu sorgen. Da wäre zum einen das Gastspiel der DTM am Red Bull-Ring in Spielberg, die Herbstmesse in Graz sowie ein wenig Reiseverkehr durch den Herbstferienbeginn in zwei deutschen Bundesländern.

45.000 Besucher beim DTM-Gastspiel in Spielberg erwartet

Die DTM, auch bekannt unter dem früheren Namen Deutsche-Tourenwagen-Meisterschaft, gibt ihr Österreich-Gastspiel vom Freitag bis Sonntag (27. bis 29. September 2024) auf dem „Red Bull Ring“ in Spielberg in der Obersteiermark. Diese Rennserie bietet ihren Fans heuer sogar zwei Rennen am Wochenende. Auch wenn die österreichischen Teilnehmer Thomas Preiniger, Lucas Auer und Clemens Schmid mit den Plätzen 5, 12 und 18 in der Gesamtwertung wahrscheinlich weniger um die „Fahrer-Krone“ mitreden dürften, werden sich zahlreiche einheimische Motorsportfans, vor allem zu den Renntagen am Samstag und Sonntag, auf den Weg zum „Red Bull Ring“ machen. Viele der vermutlich 45.000 Besucher werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Dies wird sich bei der An- und Abreise rund um den Ring in Spielberg und auf der Murtalschnellstraße (S36) rund um Zeltweg sowie auf der Pyhrnautobahn (A9) vor dem Baustellenbereich beim Knoten St. Michael in Form von Staus und langen Verzögerungen bemerkbar machen. „Wir empfehlen Fans, die den Staus entgehen wollen, rechtzeitig anzureisen und sich bei der Abreise ein bisschen Zeit zu lassen. Probleme mit der Parkplatzsuche erwarten wir eher nicht“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Bis zu 80.000 Besucher bei Herbstmesse in Graz

Von Donnerstag bis Montag (26. bis 30. September 2024) findet die größte Herbstmesse der Steiermark am Messegelände in Graz statt. Bis zu 80.000 Besucherinnen und Besucher können sich auf rund 60.000 Quadratmetern über 400 Austeller von Bauen+Wohnen, Brautmoden, Gamefusion oder Mode+Lifestyle bis zu Tanz informieren. Verzögerungen rund um das Messegelände, speziell am Samstag und Sonntag, auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, dem Jakominigürtel oder der Fröhlichgasse scheinen nicht unwahrscheinlich. Da die rund 1.850 Parkplätze am Messegelänge schnell voll sein werden, bietet sich die Tiefgarage in der Merkur Arena sowie die An- und Abreise mit den Öffis als Alternativen an, rät der ARBÖ.

Hier müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der A9 länger gedulden

Am kommenden Wochenende beginnen zweiwöchige Herbstferien in den deutschen Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dies wäre laut ARBÖ, was das Verkehrsgeschehen in Österreich betrifft, eigentlich nicht nennswert, gäbe es da nicht die Baustellenbereiche auf der Pyhrnautobahn (A9) und der Tauernautobahn (A10). Zusammen mit dem Kurzurlauberverkehr und Spätreisenden wird die Baustelle zwischen Golling und Werfen zum Nadelöhr. Kilometerlange Staus und Wartezeiten bis zu einer Stunde scheinen am Samstag bis in den Abend sehr wahrscheinlich. Die Gegenverkehrsbereiche zwischen Inzersdorf und Klaus sowie zwischen Kalwang und Treglwang auf der Pyhrnautobahn (A9) werden die Autofahrer auf keine so lange Geduldsprobe stellen, dennoch sollte einiges mehr an Zeit eingeplant werden.