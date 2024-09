Vienna Night Run sorgt für Sperren und Behinderungen rund um den Ring

Am Donnerstag findet der Vienna Night Run statt.

Veröffentlicht am 25. September 2024, 08:07 / ©Pixabay/ maxmann

Der Vienna Night Run verdrängt dann, für einige Zeit, den abendlichen Verkehr am Wiener Ring. Gestartet wird in insgesamt vier Startblöcken ab 20.15 Uhr. Die bis zu 20.000 Teilnehmer bewältigen eine fünf Kilometer lange Strecke, dadurch kommt es nicht nur auf dem Ring selbst, sondern auch temporär zu Sperren der Ringstraße und des Franz-Josefs-Kais. Ebenfalls kommt es dadurch auf allen angrenzenden Straßenzügen zu Verkehrsbehinderungen, heißt es vom ARBÖ. Da die Starts zeitversetzt erfolgen, wird es je nach Rennverlauf möglich sein, die Ringstraße an gekennzeichneten Schleusen zu queren, um die Innenstadt zu erreichen bzw. zu verlassen. Geplant ist, dass nach 22 Uhr keine Behinderungen mehr zu erwarten sind.