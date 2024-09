Neueröffnung: Klagenfurt ist um eine Buchhandlung reicher

Neueröffnung in der 8.-Mai-Straße in Klagenfurt!

Sowohl der Drava- als auch der Wieser-Verlag zählen zu den unabhängigen Verlagen Österreichs. Erika Hornbogner, Geschäftsführerin beider Verlage, begrüßte alle Anwesenden herzlich bei deren Neueröffnung in der 8.-Mai-Straße in Klagenfurt. Darunter war neben Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ), Bundesrätin Claudia Arpa (SPÖ) und Kulturstadtrat Franz Petritz (SPÖ) auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Er hob den Wert von Zwei- und Mehrsprachigkeit und die damit einhergehende kulturelle Vielfalt hervor: „Ihr habt viel erreicht – Europa zu erlesen ist zumindest so weit im Herzen und im Verstand verankert, dass wir damit neue Perspektiven und bessere Chancen zur weiteren Entwicklung der Literatur und der gemeinsamen Zukunft möglich machen. Danke, dass es dieses neue Kleinod gibt“, so der Landeshauptmann.

Slowenische Literatur war in Kärnten lange nicht vorhanden

Verleger Lojze Wieser gab in der Folge einen Überblick über die Geschichte der beiden Verlage. So sei slowenische Literatur in Kärnten lange nicht vorhanden gewesen. Das Übersetzen und Bekanntmachen von literarischen Werken funktionierte damals ganz anders als heute – es sei darum gegangen, Menschen zu erzählen, was andere bis dato nicht erzählt haben. „Man musste in Kauf nehmen, Wege zu gehen. Wir haben in den letzten 45 Jahren mit Büchern Grenzen geöffnet. Ich bin zuversichtlich, dass die vergangenen 45 Jahre in nächste 45 Jahre übergehen werden“, so Wieser. Anlässlich der Eröffnung las Autor Harald Raffer aus seinem neuen Werk „Schlagzeilen-Gewitter“. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Bleiburger Landeskulturpreisträger Arthur Ottowitz.