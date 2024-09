Rechnungshof nahm Greifenburg-Umfahrung genau unter die Lupe

Veröffentlicht am 25. September 2024, 08:47 / ©LPD Kärnten/Helge Bauer

Der Kärntner Landesrechnungshof hat am heutigen Mittwoch seinen Bericht über das Großvorhaben „Drautal Straße – Umfahrung Greifenburg“ veröffentlicht. Mit der Planung besagter Umfahrung begannen die Verantwortlichen des Landes bereits im Jahr 2018. Für die Anschlussstelle „Greifenburg-Mitte“ schlug der Planer damals acht Varianten vor, von denen jedoch nur drei in einer Nutzwertanalyse genauer bewertet wurden. Der Landesrechnungshof empfiehlt seinem Schreiben deshalb, in eine Nutzwertanalyse zur Festlegung der Ausführungsvariante möglichst viele miteinzubeziehen, um alle Möglichkeiten beurteilen und die beste Variante auswählen zu können.

34 Monate Bauzeit für Greifenburg-Umfahrung

Das Land entschied sich für die Anschlussstelle Greifenburg-Mitte für eine kreuzungsfreie Variante mit Unterflurtrasse für die B100 und darüberliegendem Kreisverkehr an der B87 Weißensee Straße. Um den Anforderungen des Lärm- und Naturschutzes zu entsprechen, sind Lärm- und Blendschutzmaßnahmen für Anrainer und Wildtiere sowie umfassende Ausgleichs- und Renaturierungsmaßnahmen vorgesehen. Das Projekt soll im September 2025 starten und im März 2029 nach 34 Monaten Bauzeit fertiggestellt werden.

Kostenpunkt: 68,26 Millionen Euro

Im Zuge der Überprüfung des Großvorhabens korrigierte der Landesrechnungshof die geplanten Gesamtkosten um 5,96 Millionen Euro und reduzierte diese auf 68,26 Millionen Euro. „Die vom Planer angesetzten Preise lagen über der Baupreisstatistik 2023 der Abteilung 9 – Straßen und Brücken und anderen vergleichbaren Projekten“, heißt es seitens der Experten. Weiters seien die Mengen für Betonstahl in den meisten Bauteilen zu hoch angesetzt gewesen sowie Leistungen doppelt erfasst oder gar nicht erforderlich. Der Landesrechnungshof empfiehlt daher die Mengenermittlungen sowie die statischen Berechnungen vor der Ausschreibung der Leistungen nochmals zu überprüfen.