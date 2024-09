Nächtliches Erdbeben in Leoben gemessen

Um 2.25 wurde ein Erdbeben in Leoben (Steiermark) gemessen.

Veröffentlicht am 25. September 2024

Um 2.25 Uhr ereignete sich heute Nacht ein Erdbeben der Stärke 2,3 in Leoben in der Steiermark, wie der Erdbebendienst der GeoSphere Austria informiert. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten.

