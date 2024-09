Wieder Eskalation bei Fußball-Match: Fans gingen auf Spieler los

Am gestrigen Dienstagabend, dem 24. September, standen sich der FC Mauerwerk und der Wiener Sportclub im Spiel der Regionalliga Ost gegenüber. Kaum fiel der Schlusspfiff, eskalierte die Situation am Platz schnell. Nach einem 3:2 Sieg für den Wiener Sportclub gingen einige der heimischen Fans und sogar der Sicherheitsdienst auf die Spieler des Sportclubs los – so heißt es in einem Bericht der Krone.

Mauerwerkfans (eher Kumpels der Spieler) suchen nach dem Sieg vom Sportclub noch Stress und warten zwischen Kabine und Platz. Kiwara müssen SC-Spieler in Spalier in die Kabine begleiten. https://t.co/RNaAMsyDo6 — Bär mit Ö 🐻 (@Baermitoe) September 24, 2024

Polizei rückte aus

Die Polizei rückte mit rund 50 Kräften aus und brachte die Situation unter Kontrolle. Die Spieler dürften im Großen und Ganzen unverletzt geblieben sein. Der Wiener Sportclub kündigt jedenfalls Konsequenzen an: Durch einen Rundruf soll Videomaterial gesammelt werden, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen. Eine Anzeige beim Verband soll ebenso erstattet werden.

Eskalation bei Wiener Derby

Es ist kaum zwei Tage her, da kam es dem Wiener Derby zwischen SK Rapid Wien und FK Austria Wien zu Ausschreitungen und einem Polizei-Großeinsatz. Die Polizei betonte, dass sie keinerlei Straftaten bei Großveranstaltungen dulden werde. „Die Videos von diesem Einsatz wurden gesichert und werden akribisch gesichtet. Einerseits um tatverantwortliche Personen von bereits bekannten strafbaren Handlungen auszuforschen, aber auch um weitere strafbare Handlungen zu erkennen und anzuzeigen. Die Wiener Polizei wird in gewohnter Form alle Straftaten konsequent verfolgen“, heißt es seitens der Exekutive. Mehr dazu in: Randale beim Wiener Derby: Gewalt, Pyro und Verletzte – Polizeigroßeinsatz.