Mietwohnungen um 350 Euro entstehen in Friesach

Am Dienstag erfolgte der Spatenstich für das 350-Euro-Wohnprojekt in Friesach.

In der Hubert-Hauser-Straße in Friesach werden zwei Bestandsgebäude aus dem Jahr 1939 durch zwei neue Wohngebäude ersetzt. Ein weiteres Bestandsgebäude wird saniert und an die neue Anlage angebunden. Die Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, die nun dort entstehen werden, sind zwischen 40 und 58 Quadratmeter groß und sollen maximalen Wohnkomfort bieten, heißt es am Mittwoch seitens des Landes. Geplant sind ein Lift, hundertprozentige Barrierefreiheit, natürliche Be- und Entlüftung in allen Räumen und eine nutzbare Terrasse im Zugangsbereich. Trotzdem sollen die monatlichen Wohnkosten nur bei 350 Euro liegen (samt Warmwasser, Betriebskosten und Heizkosten). „Möglich wird diese Preisgestaltung durch gute Partnerschaft und durch das Drehen an einer Vielzahl von Schrauben“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) als zuständige Wohnbaureferentin.

©LPD/Helge Bauer Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ)

Zusammenarbeit von Land, Gemeinde und Wohnbaugesellschaft

Die Mieter in den Altgebäuden wurden im Vorfeld umfassend über die Maßnahmen informiert. Die Stadt Friesach, Eigentümerin der Liegenschaft, räumt der „Neue Heimat“ ein Baurecht für 80 Jahre um einen symbolischen Euro ein und verzichtet auf die Rücklagen am Bestandsobjekt, womit ein Großteil der Abbruchkosten finanziert werden kann. Bürgermeister Josef Kronlechner (SPÖ) betont: „Das innovative Projekt ‚350 Euro Wohnen‘ in der Stadtgemeinde Friesach ist für die Gemeinde eine Chance jungen Familien, Singles und der älteren Generation modernste Wohnungen mit maximalem Wohnkomfort zu bieten.“ Harald Repar, Kaufmännischer Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten, ergänzt: „Sparpotenzial gewährleistet u.a. eine hauseigene Photovoltaikanlage. Sie hilft, die Betriebskosten niedrig zu halten.“