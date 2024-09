Arbeiten in der Einöde: Millstätter Straße nur halbseitig befahrbar

An einem 1,2 Kilometer langen Abschnitt der Millstätter Straße werden Deckensanierungs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt.

Einöde in Treffen

An einem 1,2 Kilometer langen Abschnitt der Millstätter Straße werden Deckensanierungs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt.

Veröffentlicht am 25. September 2024, 09:53 / ©Google Maps

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) erinnert sich zurück an die Unwetterkatastrophe im Juni 2022: „Besonders stark betroffen war damals die B98 Millstätter im Bereich Einöde. Die Landesstraße wurde teilweise weggerissen, war aber bereits wenige Wochen nach dem Unwetter wieder befahrbar. Jetzt im Herbst werden die finalen Arbeiten durchgeführt.“

Millstätter Straße nur halbseitig befahrbar

Seit dem heutigen Mittwoch werden an einem 1,2 Kilometer langen Abschnitt der B98 Deckensanierungs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. „Die Kosten belaufen sich auf knapp 400.000 Euro“, so Gruber. Zusätzlich wird im Baustellenbereich auf die vor zwei Jahren neu errichtete Fahrbahn eine fünf Zentimeter starke Deckschichte aufgebracht. Während der Arbeiten, die voraussichtlich am 24. Oktober abgeschlossen sind, ist die Straße nur halbseitig befahrbar.