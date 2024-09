Unfall auf A1: Überholmanöver endete tödlich

Der Kraftwagenzug, gelenkt von einem 56-jährigen Deutschen, war am Dienstag, dem 24. September, um 15.48 Uhr, auf der A1 im Gemeindegebiet Ansfelden, Bezirk Linz-Land, aus St. Pölten kommend in Richtung Salzburg unterwegs. Während der LKW am ersten von drei Fahrstreifen fuhr, überholte der 63-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Kirchdorf, über den zweiten Fahrstreifen. Aus unbekannter Ursache fuhr der Pkw-Lenker über den rechten Fahrstreifen auf den Pannenstreifen, wo er nach kurzer Fahrt seitlich mit dem Kraftwagenzug kollidierte. „Der 63-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung Traun ins Krankenhaus eingeliefert, wo er in den Abendstunden verstorben ist“, teilt die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit.