Traktor-Kollision: 250 Liter Diesel fließen in Erde

Gestern gab es Ölalarm in Weinburg am Saßbach (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark.

Um 15 Uhr wurde die FF Oberrakitsch zum Einsatz alarmiert. Zwei Traktoren mit Anhänger stießen gestern auf einer schmalen Gemeindestraße in einem Waldstück zusammen. Ein Traktor hatte zwei leere Anhänger, der andere einen voll beladenen Kipper angehängt. Eine erhebliche Menge an Diesel war ins angrenzende Erdreich geraten, wie die Feuerwehr berichtet.

©ABI d.F. Andreas Haas und Franz Konrad Durch den Zusammenstoß… ©ABI d.F. Andreas Haas und Franz Konrad …trat eine erhebliche Menge Diesel aus.

Keine einfache Bergung

Einsatzleiter Gerald Kern von der FF Oberrakitsch ließ die Feuerwehr Ratschendorf mit dem Öl-Fahrzeug und den Landes Chemiealarmdienst nachalarmieren. Zeitgleich wurde die FF Weinburg am Saßbach in Kenntnis gesetzt, dass der Unfall sich in ihren Löschbereich befand. „Die nicht einfache Bergung der Unfallfahrzeuge wurde von den Unternehmern selbst durchgeführt. Verständigt wurde der Bürgermeister der Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark Gerhard Rohrer, der kurze Zeit später am Einsatzort eintraf. Ab diesen Zeitpunkt übernahm HBI Andreas Cepe von der ortszuständigen Feuerwehr Weinburg die Einsatzleitung“, heißt es im Einsatzbericht des Bereichsfeuerwehrverbandes Radkersburg.

Straße bleib über Nacht gesperrt

Ein Bagger musste das mit 250 Liter Diesel kontaminierte Erdreich, unter der Anleitung von Schadstoffkommandant Andreas Haas und Thomas Lieschnig vom Landeschemiealarmdienst, aufwendig abtragen und auf einem LKW auflegen und entsorgen. Die Straße bleibt über Nacht laut Gemeinde gesperrt. Am nächsten Tag wird von der Marktgemeinde St. Veit das Bankett wieder hergestellt und die Straße für den Verkehr wieder freigegeben.