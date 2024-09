Ehrung für Zivilcourage: Klagenfurter Pensionist überwältigte Einbrecher

Der 79-Jährige hat Mitte September eigenhändig einen Einbrecher in seinem Haus bezwungen und bis zum Eintreffen der Exekutive in seinem im Keller gelegenen Bad festgehalten. Der Täter hat mit einem Seil bewaffnet hinter dem Vorhang in der Badewanne gelauert. Die Kajak-Legende hat nach dem Betreten des Badezimmers das Seil gesehen und blitzschnell reagiert. Er überwältigte den Eindringling und fixierte ihn am Boden. Aufgrund des durch die Auseinandersetzung entstandenen Lärms wurde seine Frau darauf aufmerksam. Folglich wurde umgehend die Polizei alarmiert. Mehr dazu unter: Laute Schreie: Pensionist (79) stellt jungen Einbrecher (22).

Pensionist hielt Einbrecher am Boden fest

Acht Minuten lang hielt der Pensionist den Einbrecher am Boden fest, ehe die Polizisten schließlich übernahmen. Der einstige Olympionike erlitt bei der Rangelei eine Verletzung am Kopf. „Es ist unglaublich, wie schnell Helmar Steindl in dieser Situation reagiert hat. Aufgrund seiner Kraft sowie seiner Reaktionszeit konnte er womöglich Schlimmeres verhindern“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Für seine Zivilcourage überreichte Scheider dem Kajak-Vizeweltmeister die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2024 um 10:29 Uhr aktualisiert