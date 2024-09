Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Keutschacher Straße

Keutschach am See

Veröffentlicht am 25. September 2024

Am Mittwochmorgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der L97 Keutschacher Straße alarmiert. „Als wir beim Unfallort eintrafen, war unser Kamerad und First Responder Luca bereits vor Ort. Der verletzte Fahrer wurde von ihm, bis zum Eintreffen der weiteren Rettungskräfte und dem Notarzt, versorgt“, heißt es seitens der Freiwillige Feuerwehr Keutschach am See. Die Florianis sicherten die Unfallstelle in der Folge ab und bauten einen Brandschutz auf. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen sowie der Aufnahme durch die Polizei wurde die Unfallstelle gemeinsam mit einem privaten Abschleppunternehmen gereinigt.

#Update – Klagenfurter wollte Hindernis ausweichen

Zur Mittagszeit äußerte sich die Polizei zum Unfallhergang. Demzufolge soll ein 20-jähriger Klagenfurter in der dortigen leichten Linkskurve einen nicht näher definierten flachen Gegenstand wahrgenommen haben. „Bei dem Versuch diesem Gegenstand auszuweichen, verlor er bei Nebel und feuchter Fahrbahn, die Kontrolle über seinen Wagen“, heißt es seitens der Beamten. Er kam in der Folge links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in weiterer Folge mehrmals.

Ein Schwerverletzter bei Unfall auf der Keutschacher Straße

Durch die Überschläge wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit der rechten Fahrzeugseite eines entgegenkommenden LKW, gelenkt von einem 56-jährigen Klagenfurter. Schließlich blieb der Wagen am Dach liegen. „Der 20-Jährige wurde schwer verletzt von der Rettung ins UKH Klagenfurt verbracht“, so die Polizisten weiter. Beide Alkotests verliefen negativ.

