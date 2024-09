„Die Bergretter“ befreien Heidi Klum aus prekärer Lage in der Ramsau

Im Sommer letzten Jahres sorgte der Besuch von Topmodel Heidi Klum in der Ramsau für Aufsehen. Grund für ihre Reise in die Steiermark waren die Dreharbeiten für die 15. Staffel der ZDF-Serie „Die Bergretter“. Nun ist es so weit: Am heutigen Mittwoch, den 25. September wird die „Bruderliebe“-Folge mit dem deutschen Stargast um 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt. Das Model schlüpft dabei in die Rolle von Eventmanagerin Isabell, welche mit ihrem Motorrad verunfallt und einen Abhang hinabstürzt. Anschließend wird sie von den tapfereren Bergrettern gerettet. Gedreht wurde das dargestellte Szenario in der Öfenschlucht bei Gröbming.

©ORF/ZDF/Barbara Bauriedl Heidi Klum bei den Dreharbeiten… ©ORF/ZDF/Barbara Bauriedl ..für „die Bergretter“