Donau-Störe vom Aussterben bedroht: Stadt Wien setzt Maßnahmen

Die Projektpartner – neben der Stadt Wien allen voran die BOKU – Universität für Bodenkultur Wien, das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft und die viadonau – kämpfen seit Jahren für den Fortbestand der Störe in der Donau: Im Rahmen des von der EU mitfinanzierten Projekts „LIFE-Boat 4 Sturgeon“ sind bis 2030 eine Vielzahl weiterer Maßnahmen geplant, um die vier in der Donau verbliebenen Störarten Sterlet, Waxdick, Sternhausen und Hausen zu retten.

In der Donau gibt es zwei von sechs Stör-Arten bereits nicht mehr.

Stadt Wien baut Anlegestelle für schwimmende Aufzuchtstation

Dazu gehört die Einrichtung einer schwimmenden Aufzuchtstation. Auf der derzeit in Umbau befindlichen MS Negrelli, einem 64 m langen und 10 m breiten ehemaligen Steintransportschiff der viadonau, sollen bis 2030 1,6 Millionen Jungfische aufgezogen und anschließend in unterschiedliche Donauabschnitte ausgewildert werden. Die Stadt Wien- Wiener Gewässer ist als Projektpartner verantwortlich für den Bau der Schiffsanlegestation an der Donau samt Infrastruktur. Die Anlegestation ist voraussichtlich Mitte Jänner 2025 fertiggestellt.

240.000 Störe erfolgreich aufgezogen und ausgewildert

Die Stadt Wien setzt sich schon lange für den Schutz von Stören ein. Im Rahmen des Vorgängerprojekts „LIFE-Sterlet“ wurden über 240.000 Sterlets in einem Aufzuchtcontainer auf der Inselinfo der Stadt Wien von Experten der BOKU Wien aufgezogen und anschließend ausgewildert. „Für eine erfolgreiche Nachzucht braucht es viel Erfahrung und Expertise. Diese konnte bereits mit dem Projekt zum Schutz des Sterlets gewonnen werden, das eine echte Erfolgsgeschichte ist. Das aktuelle Projekt ist der nächste große Schritt zum Schutz von bedrohten Störarten in der Donau“, so die für die Wiener Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima.