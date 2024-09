Ombudschaft bietet vertrauliche Beratung in steirischen Bezirken

Menschen, die auf Grund ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer Behinderung, ihrer Religion oder Weltanschauung, ethnischen Zugehörigkeit sowie ihrer sexuellen Orientierung oder Identität diskriminiert oder belästigt werden, können sich vertrauensvoll an die Ombudschaft der Landes-Gleichbehandlungsbeauftragten wenden. Die Ombudschaft steht allen Bediensteten des Landes Steiermark, den steirischen Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie allen Lehrerinnen und Lehrern an öffentlichen Pflichtschulen sowie land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen beratend zur Seite. Bürgerinnen und Bürger können sich an die Ombudschaft wenden, wenn sie durch Organe des Landes, der Gemeinden oder Gemeindeverbände im Hinblick auf Maßnahmen, insbesondere in Bezug auf Gesundheit, Soziales, Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, einschließlich Wohnraum und Bildung diskriminiert werden.

Sabine Schulze-Bauer, Gleichbehandlungsbeauftragte des Landes Steiermark: Die persönliche Beratung vor Ort ist mir ein großes Anliegen, da es gerade für Menschen, welche die die Ombudschaft in Graz nur schwer erreichen können, eine niederschwellige Möglichkeit darstellt, sich beraten zu lassen.

Die Termine in den Bezirken Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (Ameldung bis 26.9.2024)

Kadagasse 12, 8430 Leibnitz

Montag, den 30. September, 9 bis 10 Uhr Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg (Anmeldung bis 26.9.2024)

Kirchengasse 12, 8530 Deutschlandsberg

Montag, den 30. September, 12 bis 13 Uhr Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung (Anmeldung bis 27.9.2024)

Bahnhofgürtel 85, 8020 Graz

Dienstag, den 1. Oktober, 10 bis 11 Uhr Bezirkshauptmannschaft Weiz (Anmeldung bis 27.9.2024)

Birkfelder-Straße 28, 8160 Weiz

Dienstag, den 1. Oktober, 14 bis 15 Uhr Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark (Ameldung bis 30.9.2024)

Bismarckstraße 11-13, 8330 Feldbach

Mittwoch, den 2. Oktober, 9 bis 10 Uhr Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag (Anmeldung bis 1.10.2024)

Dr.-Theodor-Körner-Straße 34, 8600 Bruck/Mur

Donnerstag, den 3. Oktober, 10 bis 11 Uhr Bezirkshauptmannschaft Leoben (Anmeldung bis 1.10.2024)

Peter-Tunner-Straße 6, 8700 Leoben

Donnerstag, den 3. Oktober, 13 bis 14 Uhr Bezirkshauptmannschaft Murtal (Anmeldung bis 3.10.2024)

Kapellenweg 11, 8750 Judenburg

Montag, den 7. Oktober, 10 bis 11 Uhr Bezirkshauptmannschaft Murau (Anmeldung bis 3.10.2024)

Bahnhofviertel 7, 8850 Murau

Montag, den 7. Oktober, 13.30 bis 14.30 Uhr Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld ( Anmeldung bis 4.10.2024)

Rochusplatz 2, 8230 Hartberg

Dienstag, den 8. Oktober, 9 bis 10 Uhr Bezirkshauptmannschaft Voitsberg (Anmeldung bis 7.10.2024)

Schillerstraße 10, 8570 Voitsberg

Mittwoch, den 9. Oktober, 10.30 bis 11.30 Uhr Bezirkshauptmannschaft Liezen (Anmeldung bis 8.10.2024

Hauptplatz 12, 8940 Liezen

Donnerstag, den 10. Oktober, 11 bis 12 Uhr