Villacher Polizei lädt euch auf eine Tasse Kaffee ins Atrio ein

Der Kern von GEMEINSAM.SICHER mit der Polizei liegt in der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung, dafür wurde unter anderem das Projekt „Coffee with Cops“ ins Leben gerufen. Bei einer Tasse Kaffee kann man die Polizisten besser kennenlernen. So können Vorurteile und Barrieren in einer entspannten Umgebung abgebaut werden. Das Event findet am 1. Oktober, zwischen 14 und 17 Uhr auch im ATRIO Villach statt.

Sich direkt mit der Polizei austauschen

„Es gibt keine Tagesordnung, keine Reden – sondern die unkomplizierte Gelegenheit für die Bürger mit ihren regionalen Polizisten eine vertrauensvolle Verbindung aufzubauen, Einblicke in die spannende Welt der Polizei zu bekommen und Ideen auszutauschen“, lädt man abschließend zum Vorbeischauen ein.