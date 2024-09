Schwerer Verkehrsunfall in Wien: Passantin (70) schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Wien-Ottakring am Dienstag wurde eine 70-jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt.

Bei einem Unfall in Wien-Ottakring am Dienstag wurde eine 70-jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt.

Veröffentlicht am 25. September 2024, 11:52 / ©wellphoto-stock.adobe.com

„Gegen 18 Uhr fuhr die 79-Jährige von der Redtenbachergasse kommend in Richtung Wilhelminenstraße und bog in diese links ein. Etwa zur selben Zeit überquerte die 70-Jährige die Fahrbahn der Wilhelminenstraße. Beim Überqueren stürzte die Frau. Daraufhin wurde diese vom PKW der 79-Jährigen erfasst und schwer verletzt“, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Passanten leisteten Erste Hilfe

Mit einem Wagenheber hoben Passanten den Wagen der 79-Jährigen an, befreiten das darunter eingeklemmte Unfallopfer und leisteten Erste Hilfe. Durch die Berufsrettung Wien wurde die Frau anschließend notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht. Das Verkehrsunfallkommando führte die Amtshandlung vor Ort.