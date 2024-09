Eskalation in Wiener Hotel: Mann flüchtet und verletzt vier Polizisten

Am gestrigen Dienstag, den 24. September 2024 wurde die Wiener Polizei um 6 Uhr alarmiert. Es kam zu dramatischen Szenen in einem Wiener Hotel. „Nachdem ein 28-jähriger Österreicher in einem Hotel zuerst ein Frühstück und dann einen Job forderte, stieß er eine Mitarbeiterin gegen die Wand, sodass diese mit dem Kopf gegen eine Kante prallte. Einer weiteren Angestellten folgte er aus dem Hotel auf die Straße und versetzte ihr einen Fauststoß gegen den Kopf, sodass diese zu Boden stürzte“, berichtet die Polizei in einer Aussendung und ergänzt: „Anschließend flüchtete der 28-Jährige.“

Mann schlug und trat um sich

Alarmierte Polizisten des Stadtpolizeikommandos Döbling hielten den Flüchtenden an. Daraufhin beschimpfte er die Beamten wüst, ging drohend auf sie zu und schlug mit der Faust nach den Beamten. Diese setzten Pfefferspray gegen den äußerst aggressiven Mann ein. Mittels Körperkraft versuchten sie den Angreifer zu fixieren. Dabei schlug und trat der Mann um sich, sodass er vier Polizisten verletzte. Dem Tobenden mussten schließlich sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden. Dabei bedrohte und beschimpfte er die Beamten unentwegt.

28-Jähriger verweigerte die Aussage

Im Zuge der Vernehmung zeigte sich der 28-Jährige nicht kooperativ und verweigerte die Aussage. Insgesamt drei der vier verletzten Polizisten konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Die beiden Hotelangestellten blieben eigenen Angaben zufolge unverletzt.