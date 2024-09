Reaktion auf Kaiser-Brief: „Arbeiten auf Hochtouren“

Wie berichtet, zeigte sich Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in einem Brief besorgt über die aktuelle Trinkwasser-Problematik in Klagenfurt. Er forderte daraufhin einen täglichen Bericht von den Verantwortlichen ein, dieser folgte noch am selben Tag von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), Magistratsdirektor-Stellvertreterin Stéphane Binder und Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole. Man versicherte Kärntens Oberhaupt darin, dass „die Verantwortlichen der Stadt als auch der Stadtwerke mit größter Intensität daran arbeiten, die Trinkwasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger wieder in der gewohnt hohen Qualität herzustellen“ und nahm Bezug auf den Ablauf der Trinkwasser-Verunreinigung.

Das weiß man bisher über die Trinkwasser-Verunreinigung in Klagenfurt: Bei einer Routinekontrolle von insgesamt neun Beprobungen wurde am 19. September 2024 bei einer Probe Enterokokken-Bakterien nachgewiesen. Diese stammte aus einem städtischen Kindergarten. Man ging zunächst von einem lokalen örtlichen Problem aus.

Am Freitag, 20. September 2024 wurde die Gesundheitsbehörde von den Stadtwerken neuerlich informiert, dass bei einer weiteren Beprobung mit insgesamt zwölf Proben, sieben Proben aus unterschiedlichen Stadtteilen mit Enterokokken verunreinigt waren.

Seitens der Gesundheitsbehörde wurde umgehend eine vorsorgliche Empfehlung zum Abkochen des Trinkwassers für die gesamte Stadt ausgesprochen. Seitdem wurde umfassend an die Öffentlichkeit kommuniziert und zwischenzeitlich auch eine ausführliche Informationsseite auf der Homepage der Landeshauptstadt eingerichtet.

Zusätzlich wurden eine Vielzahl an Maßnahmen gesetzt, um die Bevölkerung zu unterstützen. Darunter eine durchgehende Wasserverteilung, unter anderem auch an Schulen, Kindergärten, Alten- und Pflegeheime sowie an beeinträchtigte Personen.

Parallel wurde ein Krisenstab eingerichtet, bestehend aus leitenden Mitarbeitern der Magistratsdirektion, der Gesundheitsbehörde, Sozialabteilung, Berufsfeuerwehr, Straßenbau- und Verkehr, Entsorgung, StadtKommunikation und den Verantwortlichen der Stadtwerke.

900 Kilometer an Wasserleitungen müssen untersucht werden

Auch hielt man in dem Schreiben fest, dass „kein einziges Angebot, keine Anfrage und keine Hilfeleistung bei den Stadtwerken einlangte. Einzig und allein der Bürgermeister von der Stadt Villach hat dankenswerterweise sofort seine Hilfe angeboten.“ Aktuell würden die Experten der Stadtwerke AG mit Hochdruck an der Lösung des Problems arbeiten, heißt es in dem Schreiben weiter. „Es handelt sich jedoch um die berühmte ‚Stecknadel im Heuhaufen‘. Im Rahmen der Ursachenforschung müssen derzeit nämlich rund 900 Kilometer an Wasserleitungen untersucht werden.“ Hinzu komme, dass die Auswertung der Beprobungen rund zwei Tage benötigen würde.

Experten des Landes nehmen jetzt am Krisenstab teil

Auch Andreas Schäfermeier, Pressesprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) äußerte sich zwischenzeitlich zu der Thematik: „Nachdem das Unterstützungsangebot des Landes (vom Katastrophenschutz des Landes an die Stadt Klagenfurt) vergangenen Freitag definitiv und nachweislich abgelehnt wurde und die Verunsicherung der Bevölkerung aufgrund der nach wie vor nicht auffindbaren Ursache immer weiter zunimmt, hat Landeshauptmann Peter Kaiser zunächst alle relevanten Abteilungen des Landes um entsprechende Berichte gebeten, um sich selbst ein Bild zu machen und anschließend ein Schreiben an Herrn Bürgermeister Scheider gerichtet – das nicht dazu gedacht war, aus der herausfordernden Situation ein Politikum zu machen – um der Stadt und seiner Bevölkerung die vollste Unterstützung zur Bewältigung dieser Krise zuzusagen.“ Heute würden laut Schäfermeier bereits Experten der zuständigen Abteilungen des Landes am Krisenstab der Landeshauptstadt teilnehmen.