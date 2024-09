Wolf nicht mehr streng geschützt: Schutzstatus soll gesenkt werden

Die EU-Kommission hatte bereits im Dezember vorgeschlagen, den Schutzstatus des Wolfes von „streng geschützt“ auf „geschützt“ abzusenken. 5 Minuten hat mehrmals darüber berichtet. Unter anderem in: Von der Leyen lässt aufhorchen: „Schutzstatus des Wolfes wird gesenkt“. Am heutigen Mittwoch, dem 25. September, hat die Mehrheit schließlich für die Senkung des Schutzstatus gestimmt. Die heutige Abstimmung erfolgte im EU-Gremium der ständigen Vertreter der 27 EU-Staaten. Bereits beim morgigen EU-Wettbewerbsrat in Brüssel soll die Entscheidung formal abgesegnet werden. Wird der Entschluss der EU-Staaten morgen auf Ministerebene bestätigt, kann die EU einen Abänderungsantrag für die Berner Konvention einbringen, in der der Schutzstatus der Tiere geregelt ist.

„Sachverstand hat über die Ideologie gesiegt“

Laut Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) handelt es sich hierbei um einen „Meilenstein“: „Heute haben wir einen Meilenstein erreicht. Der Sachverstand hat über die Ideologie gesiegt. Die EU-Mitgliedsstaaten haben nun nach unserem jahrelangen Einsatz mehrheitlich für die Senkung des Schutzstatus des Wolfes gestimmt.“ Totschnig habe sich bereits vor zwei Jahren auf EU-Ebene für eine Änderung des Schutzstatus des Wolfes auf EU-Ebene eingesetzt. „Fakt ist, der Wolf ist in Europa nicht mehr vom Aussterben bedroht und vermehrt sich mittlerweile pro Jahr um bis zu 30 Prozent. Das Problem mit dem Wolf geht weit über Risse von Tieren hinaus, denn der Wolf verliert zunehmend die Scheu vor dem Menschen. Genau deshalb kämpfe ich seit Jahren für eine Senkung des Schutzstatus.“ (APA, red. 25.09..2024)