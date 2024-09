Über 43 Millionen Euro fließen in Stiegerhof-Umbau

Veröffentlicht am 25. September 2024, 12:48 / ©Büro LHStv. Gruber/Gamper

Die Vorbereitungen für die Generalsanierung des „Stiegerhofes“ laufen seit Monaten auf Hochtouren, die Grundsteine dafür wurden jedoch schon vor Jahren gelegt, wie Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) beim feierlichen Spatenstich am Dienstag betonte. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte er und verwies darauf, dass die grundsätzliche Genehmigung dafür, Planungen aufzunehmen, bereits 2017 in der Landesregierung erteilt wurde. Der ursprüngliche Baustart war für 2022 vorgesehen gewesen. Eine notwendige Redimensionierung des Projekts führte jedoch zu Verzögerungen.

©Büro LHStv. Gruber/Gamper Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Abteilungsvorständin Andrea Lienhard und Direktor Anton Freithofnig (v.l.)

Internats- und Schulgebäude wird erweitert

Im heurigen Juli wurde nun der finale Beschluss über die Investition von über 43 Millionen Euro in der Landesregierung gefasst. Einen Überblick über die Generalsanierung erhielten die anwesenden Ehrengäste von Schuldirektor Anton Freithofnig und Reinhard Bachl vom Landesimmobilienmanagement. Bis 2028 sollen 5.200 Quadratmeter umgebaut und weitere 8.922 Quadratmeter neu errichtet werden. Vor allem wird das bestehende Internats- und Schulgebäude um einen Neubautrakt erweitert. Das historische Stallgebäude wird zudem für die Direktvermarktung umgebaut. Zusätzlich sollen die Stalltechnik modernisiert sowie eine neue Maschinenhalle und ein Heizhaus mit Hackgutheizung errichtet werden. Das Projekt, welches von Riepl Riepl Architekten geplant wurde, setzt auch auf regionale Rohstoffe. So wird Holz nicht nur bei den Fassaden, sondern auch als tragender Baustoff bei der Sanierung eingesetzt. Gedankt wurde beim Festakt am Dienstag auch den zuständigen Projektbearbeitern vom Landesimmobilienmanagement, Reinhard Bachl und Damijan Toporis, welche federführend für Planung und Umsetzung des Großprojekts verantwortlich waren.