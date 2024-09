Leistung erhöht: Enterokokken sollen aus dem Netz gespült werden

Wie berichtet, wurden bei einer routinemäßigen Wasserbeprobung durch das Institut für Lebensmittelsicherheit und Veterinärmedizin (ILV) in Klagenfurt Enterokokken-Bakterien nachgewiesen. Seitdem arbeiten die Stadtwerke auf Hochtouren an der Wiederherstellung der Trinkwasserqualität und daran, die Ursache für die Verunreinigung zu finden.

Spülleistung nochmals erhöht

Nachdem die Ergebnisse der Proben von Freitag am Montag gezeigt haben, dass die Gewinnungsanlagen und Hochbehälter der Stadtwerke sauber sind, stand fest, dass die Verkeimung im nachgelagerten Wassernetz seine Ursache haben muss. „Deshalb wird das Klagenfurter Wassernetz seit Montag intensiv gespült, um die Enterokokken Richtung Westen aus dem Netz zu spülen“, heißt es seitens der Stadt. Die Spülleistung wurde mit dem heutigen Mittwoch sogar nochmals erhöht. Sie erfolgen auch durch Hydranten, wo Wasser über Schläuche in umliegende Kanäle geleitet wird. „Dies ist ein gewollter Zustand und hilft das Wassernetz zu säubern“, betonen die Verantwortlichen.

Engmaschige Wasserproben

Parallel dazu nimmt das ILV seit Freitag täglich engmaschig Wasserproben im gesamten Netz, um die Ursache lokal eingrenzen zu können. Die Ergebnisse der gezogenen Proben liegen jedoch immer erst nach 48 Stunden vor. Die nächsten Ergebnisse sind damit am Donnerstagvormittag verfügbar. Dann können die nächsten Schritte gemeinsam mit der Stadt Klagenfurt gesetzt werden. „Alle Maßnahmen haben zum Ziel, dass in enger Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde die Warnung für einzelne Stadtgebiete so rasch wie möglich aufgehoben werden kann“, versichern die zuständigen Fachleute.

Trinkwasserausgabestelle bei der Messe Klagenfurt

In enger Abstimmung mit den Feuerwehren in Klagenfurt und den Abteilungen des Magistrats werden zudem Schulen, Kindergärten, soziale Einrichtungen sowie gebrechliche und mobil eingeschränkte Mitbürger mit Wasserflaschen versorgt. Die Zustellung erfolgt einerseits über die Stadt und andererseits über die Stadtwerke Klagenfurt. Am Wochenende wurde außerdem eine Trinkwasserausgabestelle auf dem Gelände der Stadtwerke errichtet. Mit Montag ist diese auf die Messe Klagenfurt gewechselt. Seit Montagfrüh können Klagenfurter dort Trinkwasser in Flaschen für den privaten Konsum abholen.