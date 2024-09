155 Mitarbeiter betroffen: Fahrradhersteller in finanzieller Krise

Seinen Ursprung hat das Unternehmen „SIMPLON Fahrrad GmbH“ im Jahr 1993. Seither gilt der Fahrradhersteller aus Österreich als Vorreiter. Die Produkte gehen zu 82 Prozent in den Export, nach Deutschland, in die Schweiz und in die Benelux-Staaten. Doch diese Vorreiterrolle zu halten, erweist sich vor allem heutzutage als schwer. Dies war unter anderem auch ausschlaggebend für die beantragte Insolvenz. „Die wirtschaftliche Situation in der Fahrradbranche ist seit mehreren Jahren gekennzeichnet von einem intensiven Wettbewerb, hohen Preisdruck sowie einer ständigen technologischen Fortentwicklung“, heißt es vom KSV 1870.

Millionen-Schulden

Nun sieht sich das Unternehmen mit Zahlungsschwierigkeiten konfrontiert. Ein entsprechendes Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Feldkirch wurde eröffnet, das gaben der AKV und der KSV1870 heute bekannt. Die Aktiva belaufen sich laut Angaben der Gläubigerschutzverbände auf 33,2 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Passiva in der Höhe von rund 44 Millionen Euro. Betroffen von der Insolvenz sind 86 Gläubiger und 155 Dienstnehmer.

Alles getan, um Zukunft zu sichern

Die Firma „SIMPLON“ kämpfte mit allen Mitteln, um die weitere Zukunft zu sichern. Jakob Luksch, Geschäftsführer von SIMPLON dazu: „Als Team und durch unsere gemeinsamen Anstrengungen haben wir so etwa 40 Prozent des Produktportfolios erneuern, unser Markenkern und die Markenbotschaft verjüngt und durch eine strategische Neuaufstellung des Vertriebs konnte das Händlernetz ausgeweitet sowie große Premiumhandelsketten als Kunden dazugewonnen werden. Auch kostenseitig haben wir eine deutliche Reduzierung der Personal- genauso wie der Stückkosten erreicht. Zudem haben die bestehenden Gesellschafter große finanzielle Anstrengungen auf sich genommen, um die Zukunft weiter zu sichern.“

Wie geht es mit SIMPLON weiter?

„SIMPLON“ soll demnach auch weitergeführt werden. Über den Sanierungsplan wird am 12. Dezember 2024 abgestimmt. Man steht mit potenziellen Investoren in Kontakt und weitere erforderliche Maßnahmen zur Sicherstellung des Unternehmens während des Sanierungsverfahrens wurden bereits getroffen. „Wir sind in sehr guten Gesprächen, da SIMPLON als eine reputationsstarke Marke mit großem Potenzial in der Branche bekannt ist“, erklärt Luksch. Wie es weitergeht, bleibt abzuwarten. Gläubigerforderungen können bis zum 28. November 2024 angemeldet werden.