Wolf-Schutzstatus soll gesenkt werden: „Längst notwendiger Schritt“

Wie berichtet, hat sich die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten am Mittwoch, dem 25. September 2024, für die Senkung des Schutzstatus von Wölfen ausgesprochen. „Österreich und Kärnten haben sehr lange für einen Paradigmenwechsel im Umgang mit dem Wolf auf EU-Ebene gekämpft, der heute eingeleitet wurde. Die Einigung der EU-Botschafter ist ein wichtiges Signal, dass die Mitgliedsstaaten die Sorgen und Probleme der Regionen, in denen sich der Wolf ausbreitet, endlich ernst nehmen“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Kärntner Jagdreferenten in einer ersten Reaktion.

Kärntner Landwirtschaftskammer erfreut über EU-Beschluss

Auch bei der Landwirtschaftskammer Kärnten begrüßt man die Senkung des Schutzstatus: „Endlich hat Brüssel erkannt, dass die Entwicklung beim Wolf so nicht weitergehen kann“, reagiert Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber erfreut auf den heute gefassten Beschluss der EU-Botschafter. „Das ist ein längst notwendiger Schritt in die richtige Richtung, denn der hohe Schutzstatus ist nicht mehr gerechtfertigt. Die Wölfe sind nicht vom Aussterben bedroht. Es ist unsere traditionelle Alm- und Weidewirtschaft, die Schutz braucht“, erklärt Huber und betont, dass in den vergangenen Jahren der Auftrieb von Nutztieren auf die heimischen Almen um fast 20 Prozent zurückgegangen ist. Huber verweist zudem darauf, dass sich die LK Kärnten in den letzten Jahren auf EU-Ebene intensiv für die Absenkung des Schutzstatus eingesetzt hat: „Ich denke, auch wir haben einen Beitrag zu dieser Entscheidung geleistet. Der gemeinsame Einsatz hat sich ausgezahlt.“

Kammer fordert rasche Änderung von Berner Konvention

Bevor aber die FFH-Richtlinie, in der der strenge Schutzstatus von Wölfen rechtlich fixiert ist, tatsächlich geändert werden könne, brauche es noch eine Änderung der Berner Konvention, bei der die EU und ihre Mitgliedsstaaten Vertragspartner sind. Der LK-Präsident fordert nun eine Absenkung des Schutzstatus bereits im Rahmen der nächsten Tagung der Berner Konvention im Dezember.