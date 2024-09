FK Austria Wien: „Wir sind für Sturm gerüstet“

Das Spiel zwischen FK Austria Wien und SK Sturm Graz hätte ursprünglich schon am 15. September über die Bühne gehen sollen. Aufgrund heftiger Unwetter musste das Duell jedoch abgesagt werden. Das Match wird am heutigen Mittwoch nachgeholt, der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr in der Generali-Arena. „Wir haben uns ja schon vor dem Derby auf Sturm vorbereitet. Wir sind gerüstet. Sturm Graz und Christian Ilzer machen unglaublich gute Arbeit, man muss den Hut vor ihnen ziehen. Nichtsdestotrotz sehe ich uns richtig stabil. Wir gehen mit großen Erwartungen in die Partie“, so Cheftrainer Stephan Helm.