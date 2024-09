Niederschwelliges Angebot: Berufsberatung am Grazer Lendplatz

Bild (v.l.n.r.): Robert Krotzer (Stadtrat für Gesundheit, Pflege, Integration und Beschäftigung) Danijela Konrad-Koller (Beraterin bei Re-Activate)Philipp Einwallner (Projektmanager im Bereich Arbeitsmarkt und Ausbildung bei Jugend am Werk) Bernadette Meixner (Beraterin bei Re-Activate)Bettina Absenger (Leitung der Dienststelle „Arbeit und Beschäftigung“ im Sozialamt Graz)Walerich Berger (Geschäftsführer Jugend am Werk Steiermark).

Veröffentlicht am 25. September 2024, 13:55 / ©Jugend am Werk/jaw_miriamraneburger

Die Hürden für Menschen auf Arbeitssuche sind vielfältig. Beim Beratungsangebot „Re-Activate“ von Jugend am Werk wird deshalb auf individuelles Coaching gesetzt. Seit Herbst 2022 gibt es die freiwillige Berufsberatung, seit letztem Sommer hat sie ihren festen Sitz in einem barrierefreien Büro am Lendplatz 38, 8010 Graz. Gedacht ist das Service vorrangig für Bezieher von Sozialunterstützung zwischen 15 und 65 Jahren – kommen kann aber jeder und jede.

„Anlaufstelle für jene, die sonst durchs System rutschen“

„Mit Re-Activate hat Jugend am Werk eine Lücke im System geschlossen und eine Verbindungsstelle zwischen Sozialamt und Arbeitsmarktservice geschaffen“, fasst Walerich Berger, Geschäftsführer bei Jugend am Werk Steiermark, das Ziel des Projektes zusammen. „Wer Sozialunterstützung bezieht, braucht oft mehr Begleitung bei der Jobsuche als bisherige Beratungsangebote bieten können. Re-Activate ist eine Anlaufstelle für jene, die sonst durchs System rutschen würden. Unser Team nimmt sich Zeit, zeigt Flexibilität und agiert ohne Druck.“ Das Angebot kommt an: 427 Beratungen wurden seit Start des Projektes durchgeführt, fast 70% der Teilnehmenden erfolgreich vermittelt. Entweder direkt an eine neue Arbeitsstelle, in eine Ausbildung oder an eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme, wie ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt.

Unterstützung bei Bewerbungen

Robert Krotzer, Stadtrat für Arbeit und Beschäftigung, ergänzt: „Jeder Mensch kann in eine Situation geraten, in der er Unterstützung braucht. Mit maßgeschneiderter Begleitung stabilisiert Jugend am Werk im Rahmen von Re-Activate vor allem langzeitarbeitslose Menschen und erleichtert ihnen so den Wiedereinstieg ins Berufsleben.“ Die Berater unterstützen zum Beispiel bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche oder stärken die digitalen Kompetenzen der Teilnehmenden. Auch die Überwindung von Sprachbarrieren und gesundheitlichen Belastungen ist Thema.

Auf vorhandene Kompetenzen fokussieren

„Wir wollen Neugierde wecken und die Menschen anregen, anstatt sie zu belehren“, beschreibt Waltraud Pölzl, Geschäftsbereichsleiterin für den Bereich Ausbildung und Arbeitsmarkt bei Jugend am Werk. „Dabei fokussieren wir uns auf die bereits vorhandenen Kompetenzen der Teilnehmenden und gehen auf ihre persönlichen Lebensrealitäten ein. So holen wir die Menschen dort ab, wo sie sich gerade befinden und stärken langfristig die Autonomie der Personen, die für Beratungsgespräche zu uns kommen.“ Re-Activate hat jeden Montag und Dienstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet – eine Anmeldung ist für den ersten Termin nicht notwendig. Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Stadt Graz.