Millionen-Minus: Palmers schließt 20 Filialen in ganz Österreich

Der Wäschekonzern Palmers schreibt rote Zahlen – und das Minus ist immens. Laut Palmers-Finanzvorstand Kristian Radosavljevic seien die Verluste „in den zweistelligen Millionenbereich gerutscht“. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten setzen dem vor 110 Jahren gegründeten Unternehmen zu, vor allem die Coronakrise war dafür ausschlaggebend. Seitdem schien es meist bergab zu gehen. Der Wäschehändler mit Sitz in Wien verzeichnete seither einen Umsatzrückgang und negative Cashflows. Mitarbeiter wurden ebenso abgebaut.

Palmers-Filialnetz wird verkleinert

Weitere drastische Maßnahmen sind demnach unumgänglich. Das Filialnetz in Österreich soll um ein Fünftel verkleinert werden. Gegenüber der Presse kündigte Radosavljevic an: „Das Filialnetz in Österreich werden wir in den kommenden 24 Monaten von heute rund 120 auf etwa 100 Filialen reduzieren müssen.“ Das ist eine Hiobsbotschaft für die derzeit 500 angestellten Palmers-Mitarbeiter.

Crowdinvest soll Geld einbringen

In dieser finanziellen Krise will sich Palmers über die Crowdinvest-Plattform Rockets aushelfen. Mittels Crowdinvesting will das Unternehmen eine halbe Million Euro von Kleinanlegern einsammeln. Das Geld soll unter anderem in die Modernisierung der Filialen fließen. Bisher dürften bereits 327 Kleinanleger 343.500 Euro in Palmers-Nachrangdarlehen investiert haben. “Mit der Crowdinvesting-Kampagne beschreiten wir als etabliertes Traditionsunternehmen bewusst neues Terrain, um bestehende, aber auch neue Zielgruppen zu erschließen und zu einem Teil unserer Erfolgsgeschichte zu machen”, so Radosavljevic dazu in einer Presse-Aussendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2024 um 14:45 Uhr aktualisiert