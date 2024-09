Veröffentlicht am 25. September 2024, 14:59 / © Holding Graz

Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt! Bei der Schneepflug-EM geht es ums Präzisionsfahren mit Schneepflügen. „Für das österreichische Nationalteam haben sich bei der Staatsmeisterschaft im Juni zwei Kollegen aus Niederösterreich, Staatsmeister Stefan Kapfinger und der zweitplazierte Reinhard Pfeiffer, und als Dritter der Staatsmeisterschaft unser Stadtraummitarbeiter John Meierhofer qualifiziert“, teilt die Holding Graz mit.

Kampf um den Europameisterschaftstitel

Nach einigen gemeinsamen Trainingseinheiten ist das österreichische Team nun heiß auf den Titel. Heute, am 25. September, wird der Parcours trainiert und morgen steigt dann am Flugfeld in Mendig das große Finale um den Europameisterschaftstitel.