137 Pflegekräfte aus aller Welt stärken die steirischen Krankenhäuser

Innerhalb kurzer Zeit wurden 137 Pflegekräfte aus Ländern wie Tunesien, Kolumbien, den Philippinen, Serbien, Bosnien, Indien, Ukraine und Griechenland angeworben. Derzeit sind 61 Personen in den Spitälern der KAGes aktiv tätig, weitere 72 angeworbene Pflegekräfte absolvieren gerade Sprachkurse in ihren Herkunftsländern. Bis Ende dieses Jahres werden weitere 20 Personen erwartet, die nach erfolgreicher Vorbereitung in Österreich ihre Arbeit aufnehmen werden.

Hohe Qualifikationen und exzellente Integration

Internationale Pflegekräfte, die bei der KAGes arbeiten möchten, müssen hohe Qualifikationen erfüllen. Neben einem in Österreich nostrifizierbaren Hochschulstudium sind Deutschkenntnisse auf B1-Niveau erforderlich, um die Rot-Weiß-Rot-Karte für die Einreise zu erhalten. Aktuell absolvieren 72 der angeworbenen Pflegekräfte in ihren Herkunftsländern Sprachkurse und bereiten die notwendigen Dokumente vor. Nach der Anreise folgt eine intensive dreimonatige Einschulungsphase, in der die Sprachkompetenz weiter ausgebaut und die fachliche Vorbereitung für den Einsatz in den KAGes-Spitälern gewährleistet wird. Bis Mitte Oktober 2024 nehmen zudem 18 Personen an laufenden Sprachkursen teil. „Durch die gezielte Ansprache in div. Ländern gewinnen wir nicht nur dringend benötigte Pflegekräfte, sondern auch neue Perspektiven und Kompetenzen, die unsere Teams bereichern. Der Erfolg unseres internationalen Recruitings zeigt, dass die KAGes als faire und attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen wird. Wir bieten nicht nur gute Arbeitsbedingungen, sondern unterstützen unsere neuen Mitarbeitenden aktiv bei der Integration – sowohl beruflich als auch privat.“, bekräftig Mag. Thomas Bredenfeldt, MSc KAGes Direktor für Personal und Recht.

©Kurt Remling | Hela Hammami, Pflegefachkraft aus Tunesien, Praxisschulung ©KAGES | Internationales Recruiting-Team v.l.n.r.: Barbara Pirker-Österreicher, Mag. Dr. Christina Grünauer-Leisenberger, Anna Brunner, BA MA

Vielfältige Einsatzbereiche

Die internationalen Pflegekräfte sind in verschiedenen Abteilungen der KAGes tätig, unter anderem im Kinderzentrum, der Chirurgie und der Inneren Medizin. Die neuen Fachkräfte verstärken gezielt die Bereiche, in denen der Bedarf am größten ist. Auch die persönlichen Vorlieben der Pflegekräfte spielen eine Rolle: Die meisten bevorzugen eine Anstellung in größeren Zentren, wo Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben leichter zu realisieren sind.

Geplante Erweiterungen im internationalen Recruiting

Das Internationale Recruiting wird auch in den kommenden Jahren ein zentraler Bestandteil der KAGes-Strategie bleiben. Für 2025 und 2026 sind Erweiterungen geplant, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Aktuell laufen Gespräche mit weiteren 15 DGKP aus Tunesien, fünf OTA aus Kolumbien und drei DGKP von den Philippinen sowie 21 Bewerbern aus anderen Ländern. Mit einem umfassenden Onboarding-Programm, zusätzlichen Deutschkursen und Maßnahmen zur sozialen Integration sorgt die KAGes dafür, dass sich internationale Pflegekräfte schnell einleben und ihre neue berufliche Heimat finden. Damit möchte die KAGes auch ein starkes Zeichen für Diversität und internationale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen setzen.