26 Dienstnehmer von Großinsolvenz betroffen

Die Leidorf GmbH wurde im Jahr 2015 gegründet und fokussiert sich auf das Tischlergewerbe und die CNC-Bearbeitung. Kern des Unternehmens ist die Bearbeitung von großformatigen Holzwerkstoffen. Es werden 26 Dienstnehmer beschäftigt. Nun wurde ein Sanierungsverfahren beantragt.

6 Millionen Euro Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sollen sich laut AKV auf zirka 6 Millionen Euro belaufen. Rund 80 Gläubiger sind betroffen, wobei Sicherheiten im Liegenschaftsvermögen der Schuldnerin bestehen. „Der Verkehrswert der Liegenschaft wurde mit 3,7 Millionen Euro angegeben. Der Verkehrswert des umfangreichen Anlagevermögens wurde von Schuldnerseite mit 1 Million Euro geschätzt. Es sind Kundenforderungen von zirka 500.000 Euro offen“, geht der AKV ins Detail. Der AKV sprach in der Aussendung von einer „Großinsolvenz“.

Was war die Ursache?

Wie kam es nun zur Insolvenz? In der Aussendung des AKV heißt es: „Von der Bank wurde der Kontokorrentkreditvertrag gekündigt und konnten das notwendige Brettsperrholz erst verspätet angekauft werden. Dadurch sind Lieferverzögerungen entstanden und wurden Pönalen schlagend. Neben diesem Liquiditätsproblem war ein wesentlicher Grund für die Insolvenz der hohe Fremdkapitalanteil am betrieblichen Anlage- und Umlaufvermögen und der damit verbundene hohe Tilgungs- und Zinsenaufwand.“ Der Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent ist für zwei Jahre vorgesehen. „Laut Insolvenzantrag wird damit gerechnet, dass der Sanierungsplan aus dem eigenen Betriebsergebnis finanzierbar sein sollte, sofern die Auftragslage in den nächsten Monaten konstant bleibt“, so der AKV abschließend.