Ermittler klären doppelte Brandstiftung: Tatverdächtiger festgenommen

Am 2. Februar 2024 brannte in Berg, Bezirk Bruck an der Leitha, ein Schuppen vollständig nieder. Am 12. September 2024 kam es an derselben Stelle zu einem erneuten Brand, bei dem ein PKW vollständig zerstört wurde.

Lebensgefährte bestreitet Vorwürfe

Durch intensive Ermittlungen konnte ein 45-jähriger slowakischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Österreich als dringend Tatverdächtiger identifiziert werden. Der Mann, der Lebensgefährte der Geschädigten, bestreitet jedoch sämtliche Vorwürfe. Beide Brände sollen durch offenes Feuer verursacht worden sein, was einen Gesamtschaden von rund 80.000 Euro zur Folge hatte. Beim Brand am 12. September erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen.

Festnahme

Der Verdächtige wurde am 24. September 2024 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.