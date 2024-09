Mordfall Edling: Staatsanwaltschaft legt Beschwerde gegen Freilassung ein

Graz am Zug

Veröffentlicht am 25. September 2024, 15:44 / ©5 Minuten

Im Falle der 62-jährigen Frau, die im Vorjahr tot in Edling (Bezirk Völkermarkt) aufgefunden wurde, gibt es eine neue Wendung. Anfang September wurde der 32-jährige Sohn der Getöteten wegen Mordverdachts festgenommen, dieser bestritt jedoch die Tat und wurde nach zwei Tagen wieder freigelassen. Der Grund: Ein Richter hatte den Antrag auf Untersuchungshaft der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Gegen diese Entscheidung hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nun Beschwerde beim Grazer Oberlandesgericht eingelegt, wie Markus Kitz von der Medienstelle der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegenüber 5 Minuten bestätigte.

Oberlandesgericht Graz am Zug

Es habe Indizien gegeben, welche die Festnahme aus Sicht der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gerechtfertigt hätten. Der Richter sah dies jedoch anders und lehnte die Verhängung der Untersuchungshaft ab. Nach der Beschwerde liegt der Ball nun beim Oberlandesgericht Graz, das entscheiden muss, ob die Kriterien für die Verhängung der Untersuchungshaft im Falle des 32-Jährigen erfüllt gewesen wären. „Wenn die Beschwerde nicht erfolgreich ist, bleibt er auf freiem Fuß. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wird“, erklärt Staatsanwalt Kitz gegenüber 5 Minuten. Und weiter: „Man könnte auch jemanden auf freiem Fuß anklagen.“ Wenn die Beschwerde hingegen erfolgreich ist, müsse das Landesgericht den Mann festnehmen lassen.

Entscheidung in einem Monat?

Wie lange die Entscheidungsfindung am Oberlandesgericht Graz dauern wird, ist laut Kitz nicht genau abschätzbar. „Das ist von Fall zu Fall verschieden, es kommt darauf an, welcher Senat die Beschwerde zur Bearbeitung bekommt. Da es jedoch um Mordverdacht und damit um eine wichtige Sache geht, schätze ich, dass wir in etwa einem Monat oder ein wenig länger mit einer Entscheidung rechnen können“, erklärt der Staatsanwalt.

Leichenfund vor Aufbahrungshalle

Die Tat selbst schockiert die Kärntner jedenfalls noch immer. Im Februar des Vorjahres wurde vor einer Aufbahrungshalle im Bezirk Völkermarkt eine tote Frau gefunden – und zwar von einer Schülerin. Obduktonsberichten zufolge erlitt die 62-Jährige eine stumpfe Gewalteinwirkung auf ihren Kopf, die dazu führte, dass sie ohnmächtig wurde und schließlich vor der Aufbahrungshalle erfror. Die Ermittlungen führten schließlich zu drei Tatverdächtigen aus dem familiären Umfeld der Frau, wobei der Sohn schließlich festgenommen wurde. Es gilt die Unschuldsvermutung.