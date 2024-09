Nach verheerendem Brand: Familie steht vor Trümmern und braucht eure Hilfe

Veröffentlicht am 25. September 2024, 16:04 / ©HFW Villach

Am 22. September wütete ein verheerender Brand in einem Nebengebäude in Kratschach (Drobollach, Villach-Land). Darin befand sich auch die Werkstatt, mit der der Familienvater einen Teil des Lebensunterhalts für sich und seine Familie verdiente. Das Gebäude ist bei dem Feuer fast völlig ausgebrannt und muss nun zur Gänze abgetragen und neu aufgebaut werden. Um dieses Unterfangen finanziell stemmen zu können, hat eine Freundin der Familie nun einen Spendenaufruf auf GoFundMe gestartet und bittet um Unterstützung.

Werkstatt brannte fast zur Gänze aus

Vergangenen Sonntag standen insgesamt sechs Feuerwehren mit 18 Fahrzeugen im Einsatz, um das in Vollbrand stehende Gebäude in Kratschach zu löschen. Die Situation bei Ankunft der Einsatzkräfte war erschreckend: Flammen und massiver Rauch schlugen den Florianis entgegen und das Feuer drohte, sich auf das daneben liegende Wirtschaftsgebäude auszubreiten. Aus dem Inneren des brennenden Gebäudes vernahmen die Einsatzkräfte während der Löscharbeiten immer wieder Explosionen. Im Zuge des Löschangriffs musste auch der teilweise eingestürzte Dachstuhl abgetragen werden, um Glutnester zu löschen. Die Feuerwehr bestätigte den schweren Sachschaden, das Gebäude brannte fast zur Gänze aus.

Familie aus Kratschach steht nach Brand vor Trümmerhaufen

Der Brand konnte von den fleißigen Feuerwehrleuten gelöscht werden, doch nun steht die Familie vor einem Trümmerhaufen. Eine Freundin der Familie schildert die Situation wie folgt: „Durch diesen schlimmen Brand, welcher durch eine Explosion eines kleinen Akkus ausgelöst wurde, verloren sie alles, was jahrelang mit Mühe aufgebaut und gekauft wurde, mit einem Schlag.“ Aus diesem Grund hat sie eine Spendenaktion auf GoFundMe ins Leben gerufen. Mit Unterstützung aus der Gemeinschaft soll der Familie dabei geholfen werden, unmittelbare Bedürfnisse zu decken und den Wiederaufbau der Werkstatt zu finanzieren. Der genaue Sachschaden kann akutell noch nicht beziffert werden.

Abgebrannte Werkstatt war „Wohnzimmer für alle“

Laut der Initiatorin des Spendenaufrufs habe sich der Familienvater mit der Werkstatt, die sich in dem Gebäude befand, einen jahrelangen Traum erfüllt und damit neben seiner Tätigkeit als Hausmeister den Lebensunterhalt für seine Familie verdient. Das abgebrannte Gebäude bedeutete der Familie und der Nachbarschaft jedoch noch viel mehr: „Dies war nicht nur eine Werkstatt, wo gearbeitet wurde, es war für die Familie und alle Freunde sowie Bekannte ein Ort, wo zusammen gelacht, geweint, geredet und auch ab und an mal gefeiert wurde. Eine Art Wohnzimmer für alle.“