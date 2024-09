Unfall bei der Autobahnauffahrt Wernberg sorgte für Stau

In der Kärntner Straße auf Höhe der Autobahnauffahrt Wernberg passierte heute Nachmittag ein Unfall, wie die Polizei Velden gegenüber 5 Minuten bestätigte. Die Polizei regelte den Verkehr an der Unfallstelle. Da das Vorbeikommen an der Unfallstelle schwierig war, staute es sich in beiden Richtungen, nun löst sich der Stau jedoch langsam auf. Die Unfallstelle wurde geräumt. Nähere Informationen zu den Unfallbeteiligten und dem Unfallhergang sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.