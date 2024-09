Wasserkrise in Klagenfurt: Bundesheer wird eingesetzt, drei weitere Orte betroffen

Bereits seit 20. September ist bekannt, dass das Klagenfurter Trinkwasser mit Enterokokken-Bakterien verunreinigt ist. In einem Pressegespräch gaben die Veranwortlichen heute Nachmittag ein Update zu den aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Trinkwasserverunreinigung. Dort stellten sich Erwin Smole (Stadtwerke Klagenfurt), Nadja Ladurner von der Klagenfurter Gesundheitsbehörde, Wilfried Kammerer und Wolfgang Germ (Leitung Einsatzstab) den Fragen der Journalisten.

Drei weitere Orte von Verunreinigung betroffen

Eine Neuerung, die im Rahmen des Pressegesprächs bekannt gegeben wurde, ist laut ORF Kärnten, dass das Bundesheer nun bei der Wasserversorgung der Bevölkerung unterstützen und die Wasserverteilung übernehmen soll. Außerdem soll darüber informiert worden sein, dass drei weitere Orte von der Verunreinigung betroffen sind, nämlich die Maria Saaler Ortschaften Poppichl, Walddorf und Wriesnitz. Aktuell gibt es keine Entwarnung. Berichten des ORF zufolge soll es am Donnerstag neue Wasserprobenauswertungen und damit bestenfalls neue Erkenntnisse geben.

Wasserkrise in Klagenfurt

Seit 20. September ist in Klagenfurt eine Wasserwarnung aufrecht, da eine Verkeimung des Wassers mit Fäkalbakterien festgestellt wurde. Die Gesundheitsbehörde der Landeshauptstadt hält die Bevölkerung dazu an, das Leitungswasser vor Konsumation abzukochen oder sich im Supermarkt mit Wasser einzudecken. Diese Empfehlung sorgte in den letzten Tagen teilweise für leere Supermarktregale. Die Stadt hat eine kostenlose Wasserausgabestelle eingerichtet, auch Schulen wurden mit Wasser beliefert. Heute wurde außerdem bekannt, dass Landeshauptmann Peter Kaiser in einem Brief an Bürgermeister Christian Scheider mangelnde Transparenz seitens der Verwantwortlichen in der aktuellen Situation beklagt hat. Mehr dazu hier: Landeshauptmann will täglichen Bericht über Klagenfurter Trinkwasser. Die Stadtwerke Klagenfurt arbeiten indes mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Wasserqualität. Erst heute wurde die Spülleistung im Klagenfurter Wassernetz erhöht, da dort die Ursache der Verkeimung vermutet wird. Eine Überprüfung der Gewinnungsanlagen und Hochbehälter der Stadtwerke hat nämlich ergeben, dass diese sauber sind.