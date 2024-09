Streit mit Chefin eskalierte: Angestellter griff zum Messer

Am Nachmittag des 23. September 2024 nötigte ein 51-jähriger italienischer Angestellter in einem Hotel in Ladis (Tirol) seine Chefin sowie einen weiteren Mitarbeiter, indem er nach einem Streit mit einem Küchenmesser hantierte. Der Beschuldigte konnte von den alarmierten Streifen der PI-Ried und PI-Pfunds auf der Terrasse kurze Zeit später festgenommen werden. Nach weiteren Erhebungen wurde dieser nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ohne weitere Vorfälle in die Justizanstalt eingeliefert.