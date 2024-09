Schwerer Arbeitsunfall in Tirol: Hausmeister verliert Daumen

Veröffentlicht am 25. September 2024, 17:57 / ©ARA Flugrettung

Ein 41-j√§hriger ungarischer Staatsb√ľrger, der als Hausmeister in einem Hotel t√§tig war, verletzte sich schwer, als er Brennholz mit einer Tischkreiss√§ge bearbeitete. In einem Moment der Unaufmerksamkeit geriet sein linker Daumen in das S√§geblatt und wurde dabei vollst√§ndig abgetrennt.

Ins Krankenhaus geflogen

Nach einer ersten Versorgung vor Ort wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Martin 7 in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden, und die Beamten berichteten, dass die Kreissäge in einwandfreiem Zustand war.