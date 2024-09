Floristik-Flashmob in Villach: Bunter Blumengruß für Passanten

Bunte Blumensträuße banden die sechs Floristik-Lehrlinge gestern in der Villacher Innenstadt.

Veröffentlicht am 25. September 2024, 18:08 / ©WKK/LI 121/Julia Ulbricht

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr fand gestern wieder ein Flashmob der Floristik-Lehrlinge in der Villacher Innenstadt statt. Sechs junge Lehrlinge banden in nur 20 Minuten bunte Blumensträuße, die sie im Anschluss an die Passantinnen und Passanten verteilten. Nicht nur das Publikum, sondern auch das Betreuerteam, bestehend aus Susanne Pirker von der Fachberufsschule Spittal/Drau und Hubert Marko von Blumen Moser aus Villach, waren vom Engagement der jungen Talente begeistert.

©WKK/LI 121/Julia Ulbricht Sechs Floristik-Lehrlinge zeigten beim Floristik-Flashmob ihr Können.

Glantschnig: „In der Floristik ist alles möglich“

„Wir wollten damit zeigen, wie kreativ und vielfältig der Beruf des Floristen ist. Egal ob jemand als Farbenkünstler arbeiten oder seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, in der Floristik ist alles möglich und erwünscht“, so Kurt Glantschnig, Landesinnungsmeister der Gärtner und Floristen in Kärnten, der sich darüber freut, dass die Zahl der Lehrlinge im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen ist.