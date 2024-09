Umfassende Sanierung der Hauptbibliothek der Uni Wien

Nach der Genehmigung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die umfassende Sanierung der Hauptbibliothek am Ring, stehen nun die Unterzeichnung eines neuen Mietvertrags zwischen der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und der Universität Wien bevor.

Bis 2027

Die BIG wird die Hauptbibliothek der Universität Wien modernisieren und auf den neuesten Stand bringen. Die Arbeiten am etwa 8.000 Quadratmeter großen Bibliotheksbereich beginnen Anfang nächsten Jahres, und ab 2027 werden die Studierenden eine gut gestaltete, einladende Bibliothek mit ausreichend Lernplätzen und einem angenehmen Raumklima nutzen können. Die neue Hauptbibliothek wird mehr als doppelt so viele Arbeits- und Lernplätze anbieten, da fast drei Millionen Bücher bis Ende des Jahres in ein neu errichtetes Bücherdepot in Wien-Floridsdorf umziehen.

Noch mehr Raum schaffen

Wissenschaftsminister Martin Polaschek erklärt: „Wir schaffen noch mehr Raum für das Lesen und Lernen. Insgesamt werden über 680 neue Lern- und Arbeitsplätze für Studierende eingerichtet. Neben dem erweiterten Platzangebot erhält die denkmalgeschützte Bibliothek auch ein modernes Upgrade durch gezielte technische Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. So entsteht ein nachhaltiger Wissensraum in den historischen Hallen einer der ältesten Universitäten Europas, im Herzen von Wien.“

Veraltete Raumstrukturen überarbeiten

Hans-Peter Weiss, CEO der Bundesimmobiliengesellschaft, hebt hervor: „Die Sanierung des Bibliothekstrakts ist ein bedeutender Schritt in der Modernisierung des Hauptgebäudes der Universität Wien. Wir überarbeiten die veralteten Raumstrukturen, um künftig mehr als doppelt so viele Arbeitsplätze für Studierende anzubieten. Die neue Gestaltung wird nutzerfreundlicher und energieeffizienter sein. Die BIG legt großen Wert auf die Sanierung bestehender Gebäude, um Ressourcen zu schonen und neue Flächenversiegelungen zu vermeiden.“

Modernes Library

Maximilian Pammer, Leiter des Unternehmensbereichs Universitäten, erklärt: „Durch die Sanierung erhält die Universität Wien ein modernes Library and Learning Center. Der Platz dafür wird geschaffen, indem mehrere Millionen Bücher aus dem Hauptgebäude in das neu errichtete Bücherdepot am Stadtrand verlagert werden. So können wir dunkle Büchermagazine in einladende Lese- und Lernzonen umwandeln.“

Neuer Haupteingang

Der neue Haupteingang fügt sich harmonisch in die denkmalgeschützte Fassade des Hauptgebäudes ein und führt in eine mehrstöckige Halle, die zuvor als Büchermagazin diente. Diese Halle wird die erste Anlaufstelle für Bibliotheksnutzer mit einer Ausleihe und Informationsstelle sein, die auch vom Arkadenhof aus zugänglich ist.