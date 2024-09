Kulinarische Höhenflüge auf der Greifvogelwarte Riegersburg

Veröffentlicht am 25. September 2024, 18:56 / ©KK/Zieler

Mit beherzten Promis aus Kulinarik, Sport, Kultur steht die nun schon langjährige SOS-Kinderdorfunterstützerin Renate Zierler seit mehreren Jahren jeden Monat am Herd – ein Gericht landet zugunsten SOS-Kinderdorf auf der Speisekarte. Dieses Mal hat sich Renate Zierler, renommierte Köchin und seit kurzem auch begeisterte Falknerin etwas ganz Besonderes einfallen lassen: „Gemeinsam mit der Greifvogelwarte Riegersburg freuen wir uns mit prominenten Gesichtern auf spektakuläre Flugmanöver, die uns die Könige der Lüfte zeigen werden. Bei so einem Event darf gutes Essen nicht fehlen, dafür sorgt ein exzellentes Meisterteam aus der Gastronomie.“

Herzensprojekt

Für Familie Weinhappel, Greifvogelwarte Riegersburg, ist das Event ein Herzensanliegen: „Wir möchten eine große Spendensumme zugunsten SOS-Kinderdorf lukrieren. Die Einnahmen kommen zu 100 % dem SOS-Kinderdorf zugute. Wir hoffen auf zahlreiche, spendable Gäste und viel Besuch für die gute Sache!“

Termin im Überblick WANN: Mittwoch, 2. Oktober, Beginn der Veranstaltung 14:30 Uhr WO: Greifvogelwarte Riegersburg, 8333 Riegersburg WER: Renate Zierler, Familie Weinhappel, Greifvogelwarte & Gabriel Hosp, Geschäftsführer Greifvogelwarte, Mario Edler, SOS-Kinderdorf Die Vogelwarte freut sich auf die neuen prominenten Paten ihrer Greifvögel und Eulen, allesamt am 2. Oktober ebenso vor Ort: Thomas Morgenstern – Skisprunglegende, übernimmt „Überflieger“ Kaiser-Steinadler Diana Friedl Würcher – Frontmann der „Nockis“, übernimmt Steinadler Thyras Ulrike Hutsteiner – geschäftsführende Leiterin Flugpolizei Österreich, übernimmt Schleiereule Nelly Brigadier Ernst Albrecht – Ehemaliger Leiter der WEGA, übernimmt Ger/Sakerfalken Sven Dominik Heinzl – Starmoderator, übernimmt den jungen, noch namenlosen Raben, der hoffentlich ein zukünftiges Sprachtalent wird.

75 Jahre SOS-Kinderdorf dank langjähriger SOS-Kinderdorffreundschaften

„Wir stehen im diesjährigen Jubiläumsjahr, 75 Jahre SOS-Kinderdorf, vor riesigen Herausforderungen. Armut, psychische Gesundheit, Schulprobleme, die Belastungspalette für Familien und Kinder ist groß. Unser Auftrag als ist es, gut zu schauen, was Kinder, Jugendliche und Familien brauchen, um nicht in die Ausweglosigkeit zu schlittern. Sie brauchen eine liebevolle Umgebung, und eine reelle Perspektive. Das geht nur, wenn wir diese Verantwortung als Gemeinschaft wahrnehmen“, so Mario Edler von SOS-Kinderdorf. „Mit solchen Spendenprojekten können wir vielen Kindern ein geborgenes Zuhause, ob vorübergehend oder langfristig, ermöglichen. Großes DANKE!!!“

