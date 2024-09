Österreich droht mit verschärften Grenzkontrollen zu Ungarn

Nach den Medienberichten bezog sich Innenminister Karner auf den Sachverhalt. „Bei Bedarf werden die Grenzkontrollen zu Ungarn deutlich verschärft. Das habe ich auch den ungarischen Behörden unmissverständlich mitgeteilt“, hieß es in der Stellungnahme vom Mittwoch, die der APA vorliegt.

Migration zurückgedrängt

„Die illegale Migration an der burgenländisch-ungarischen Grenze wurde um 97 Prozent zurückgedrängt“, betonte Karner weiter. „Die Schlepper machen einen Bogen um Österreich. Darüber hinaus sind 60 österreichische Polizisten erfolgreich zur Schlepperbekämpfung auf ungarischem Staatsgebiet eingesetzt.“

Doskozil bekräftigt Forderung

Bereits am Dienstag hatte sich der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) zu dem mutmaßlichen Flüchtlingslager zu Wort gemeldet. Er ortete „staatlich organisierte Schlepperei“ und betonte, das Bundesland werde sich „mit allen rechtlichen und politischen Möglichkeiten zur Wehr setzen“. Doskozil bekräftigte am Mittwoch seine Forderung nach einer verstärkten Überwachung der grünen Grenze und kündigte einen Brief an Ungarn an. Für den Fall, dass das Nachbarland an dem Vorhaben festhält, will der Landeshauptmann die Schließung von Grenzübergängen vorbereiten – eventuell auch durch die Errichtung von Fußgängerzonen wie etwa in Schattendorf.

Seitens Ungarn dementiert

Die ungarische Regierung hatte die Errichtung eines Flüchtlingslagers Mitte September dementiert. Kommunikationsdirektor Tamás Menczer sagte damals, „in Ungarn wird es nie, nirgendwo ein Migrantenlager geben“. Die Sache kam allerdings nicht zur Ruhe. Am vergangenen Sonntag demonstrierten laut Medienberichten Hunderte örtliche Einwohner in der Nähe des Areals. (APA/red, 25.9.24)