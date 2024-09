Achtung Abzocke! So entlarvst du unseriöse Online-Shops

Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher bestellen gerne Dinge im Internet, von Kleidung über Spielzeug und Bücher bis hin zu Lebensmitteln. Bei Billigangeboten aus Fernost kann es jedoch zu bösen Überraschungen kommen, vor allem, wenn man Geliefertes zurückschicken möchte. Doch auch, wenn der Sitz des Unternehmens, bei dem man ein vermeintlich tolles Angebot entdeckt hat, in Österreich oder Deutschland ist, ist Vorsicht geboten: Es könnte sich um einen sogenannten „Dropshipping“-Anbieter handeln.

Dropshipping: Händler verkauft Produkte eines Dritten

Dropshipping ist ein prinzipiell legales Geschäftsmodell, bei dem ein Händler Produkte verkauft, die er selbst nicht vorrätig hat. Nach Eingang der Bestellung leitet er diese an einen Lieferanten weiter, der das Produkt dann direkt an den Kunden versendet. Der Händler übernimmt somit den Verkauf und die Kundenbetreuung, während der Lieferant für Lagerung und Versand verantwortlich ist. Nun ist es jedoch häufig so, dass zwar der Händler in Österreich oder einem anderen europäischen Land angesiedelt ist, der Lieferant jedoch aus Fernost kommt. Und hier beginnen die Probleme: Will man das Produkt zurückschicken, muss man das nicht etwa an die Adresse des Händlers, sondern des Lieferanten tun. Dies ist jedoch häufig nicht auf den ersten Blick bei der Bestellung ersichtlich. „Ihre Shops, Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrungen lassen kaum Rückschlüsse auf Dropshipping oder einen Versand aus China zu“, informiert die Arbeiterkammer Österreich.

Lange Lieferzeiten, minderwertige Waren

„Dubiose Händler:innen werben aber über Social Media für angeblich günstige Lifestyle-Produkte, die direkt aus China versendet werden und im Rücktrittsfall dorthin zurückzustellen sind. Sie vernachlässigen oft rechtliche Vorgaben und Service. Angebot und Händler:innen verschwinden rasch, Konsument:innen bleiben oft geprellt zurück“, erklären die Konsumentschützer der österreichischen Arbeitskammer. Die Folge solcher Dropshipping-Bestellungen sind vielfältig und selten schön: Von langen Lieferzeiten und minderwertigen Waren über Rücktrittsprobleme und Rückversandpflichten nach Fernost bis hin zu fehlendem Kundenservice müssen Kunden mit allem rechnen.

Kaufst du gerne online ein? Ja, ich kaufe fast alles im Internet. Ich kaufe hin und wieder online ein. Ich kaufe nur selten im Internet ein. Nein, ich kaufe alles im stationären Handel. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Aktuell keine Marktaufsicht für Onlinehandel

Doch warum tut niemand etwas gegen diese Intransparenz? Das Problem ist die fehlende rechtliche Grundlage. „Es gibt keine ausgewiesene Marktaufsicht für den Online-Handel im Vergleich zum Finanz-, Energie- oder Telekommarkt. Regelmäßige Verstöße werden oft sehr spät identifiziert“, so die Erklärung der Arbeiterkammer. Darum fordert die AK von der EU mehr Transparenz im World Wide Web ein: Sie solle Onlinehändler im Rahmen der aktuellen „Digital Fairness Initiative“ dazu verpflichten, die Rücksendeadresse vor Vertragsabschluss gut sichtbar anzugeben.

Wie erkenne ich unseriöse Dropshipping-Anbieter?

Um beim Onlinekauf keine bösen Überraschungen zu erleben, gibt die Arbeiterkammer Tipps, wie man unseriöse Anbieter erkennen und vermeiden kann.

Kritisch sein bei Social-Media-Angeboten : Sehr billige Angebote auf Instagram, TikTok und Co sind eine beliebte Masche von Dropshipping-Anbietern. Diese nutzen Werbekampagnen auf Social Media häufig dazu, um Kunden auf ihre Website zu locken.

: Sehr billige Angebote auf Instagram, TikTok und Co sind eine beliebte Masche von Dropshipping-Anbietern. Diese nutzen Werbekampagnen auf Social Media häufig dazu, um Kunden auf ihre Website zu locken. Lieferbedingungen genau prüfen: Prüfe vor Vertragsabschluss die Lieferbedingungen genau. Bei Dropshipping-Anbietern ergeben sich häufig Ungereimtheiten: So kann es vorkommen, dass ein Produkt als „sofort lieferbar“ gekennzeichnet ist, in den AGB jedoch eine mehrwöchige Lieferfrist ausgewiesen ist. In einem solchen Fall kommt die Bestellung wahrscheinlich aus Fernost.

Prüfe vor Vertragsabschluss die Lieferbedingungen genau. Bei Dropshipping-Anbietern ergeben sich häufig Ungereimtheiten: So kann es vorkommen, dass ein Produkt als „sofort lieferbar“ gekennzeichnet ist, in den AGB jedoch eine mehrwöchige Lieferfrist ausgewiesen ist. In einem solchen Fall kommt die Bestellung wahrscheinlich aus Fernost. Rücksendeadresse überprüfen: Auch hier lohnt sich ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Häufig ist irgendwo die Information versteckt, dass eine etwaige Rücksendung auf eigene Kosten nach China erfolgen würde.

Auch hier lohnt sich ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Häufig ist irgendwo die Information versteckt, dass eine etwaige Rücksendung auf eigene Kosten nach China erfolgen würde. Auf Zollkosten achten: Wenn du zur Zahlung von Zollkosten aufgefordert wirst, befindet sich der Sitz des Lieferanten nicht in Österreich oder Deutschland, sondern im entfernten Ausland.

Wenn du zur Zahlung von Zollkosten aufgefordert wirst, befindet sich der Sitz des Lieferanten nicht in Österreich oder Deutschland, sondern im entfernten Ausland. Preisvergleich anstellen: Lass dich nicht von blinkenden „Günstigster Preis!“-Bannern täuschen. Häufig ergibt ein Preisvergleich im Internet, dass das gewünschte Produkt woanders billiger und/oder schneller lieferbar ist.

Lass dich nicht von blinkenden „Günstigster Preis!“-Bannern täuschen. Häufig ergibt ein Preisvergleich im Internet, dass das gewünschte Produkt woanders billiger und/oder schneller lieferbar ist. Sichere Zahlungsmethoden verwenden: Wenn du mit PayPal oder auf Rechnung einkaufst, kannst du bei Schwierigkeiten leichter dein Geld zurückholen.

Wenn du mit PayPal oder auf Rechnung einkaufst, kannst du bei Schwierigkeiten leichter dein Geld zurückholen. Nach Erfahrungsberichten suchen: Wenn du das erste Mal bei einem Onlineshop bestellen willst, lies vorher Erfahrungsberichte dazu im Internet. Findest du viele negative Rezensionen, solltest du die Bestellung überdenken.