Privatkonkurse in der Steiermark leicht gestiegen

Trotz anhaltend hoher wirtschaftlicher Belastungen ist die Zahl der eröffneten Schuldenregulierungsverfahren in der Steiermark nur leicht gestiegen. Wie die aktuelle KSV1870 Hochrechnung zeigt, wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 765 eröffnete Privatkonkurse (+0,4 % gegenüber 2023) gezählt. Umgerechnet müssen somit pro Tag 3 Privatpersonen Insolvenz anmelden. „Das Leben ist in den vergangenen Jahren massiv teurer geworden, und selbstverständlich ist jeder Privatkonkurs einer zu viel. Angesichts der jüngsten Entwicklungen kann insgesamt jedoch von einer gewissen finanziellen Resilienz der Menschen in der Steiermark gesprochen werden. Wie lange diese anhält, ist schwierig zu prognostizieren, doch werden aller Voraussicht nach bei vielen Steirern die Ersparnisse eher heute als morgen aufgebraucht sein“, erklärt René Jonke, Leiter KSV1870 Region Süd. „Es ist somit sehr wahrscheinlich, dass die Zahl der Privatkonkurse mittelfristig stärker ansteigen wird“, so der KSV1870 Experte.

Steiermark liegt im Österreichschnitt

Die Steiermark liegt mit einem Plus von 0,4 % knapp unter dem Bundesdurchschnitt, den höchsten Zuwachs verzeichnet Tirol (4,9 %) vor Wien (4,8 %) und Niederösterreich (3,4 %). Fünf Bundesländer, Burgenland, Vorarlberg, Kärnten, Salzburg und Oberösterreich weisen jeweils einen Rückgang auf.

Passiva im Rückgang

Die geschätzten Verbindlichkeiten zeigen weiterhin nach unten. Nachdem die Passiva* bereits im ersten Halbjahr 2024 geringer ausfielen als im Vorjahr, hat sich diese Entwicklung zuletzt bestätigt. Aktuell stehen in der Steiermark Passiva von 79 Millionen Euro zu Buche – im Vergleich zum dritten Quartal 2023 sind das um 9,2 Prozent weniger. Daraus entsteht eine durchschnittliche Schuldenhöhe von etwa 103.000 Euro pro Schuldner – im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch rd. 114.000 Euro, die im Schnitt einer Regulierung zugeführt werden mussten.

Ausblick 2024: Entwicklung auf Messers Schneide

„Zwar gestaltet sich die Situation hinsichtlich der Privatkonkurse aktuell relativ stabil, doch die wirtschaftliche Situation vieler Privathaushalte verschärft sich nichtsdestotrotz von Tag zu Tag“, so Jonke. Von einer finanziellen Entspannung kann daher keine Rede sein. Insbesondere einkommensschwächere Haushalte sehen sich mit großen Belastungen konfrontiert. Angesichts dieser Gesamtsituation geht der KSV1870 davon aus, dass sich die Situation mit Blickrichtung Jahresende und vor allem in Richtung 2025 verschärfen wird. Aus heutiger Sicht erwartet der Gläubigerschutzverband Steiermarkweit am Ende des laufenden Jahres bis zu 1.100 eröffnete Schuldenregulierungsverfahren, was einem Anstieg von rd. 80 Fällen gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde.

*Die Passiva für die ersten drei Quartale 2024 sind vorläufige Werte und beziehen sich auf den Stichtag der Hochrechnung, den 18.09.2024. Im Zuge der fortlaufenden Insolvenzverfahren werden sich diese Passiva noch verändern.