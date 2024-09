Notschlafstelle VinziNest bekommt Photovoltaikanlage geschenkt

Das VinziNest ist die größte Notschlafstelle der Steiermark und bietet Platz für insgesamt 80 Männer und 30 Frauen, die im zugehörigen Haus VinziSchutz unterkommen. Zielgruppe bilden Armutsmigrant:innen und Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen in eine Notlage geraten sind und deshalb den Schutz eines Schlafplatzes und eine warme Mahlzeit suchen. Mit der Photovoltaikanlage wird die Einrichtung rund 35 % ihres Strombedarfs decken können. W.E.B-Vorstand Florian Müller über die Initiative; „Wir bringen unser Know-how und die nötigen Ressourcen ein: Von der ersten Dachbegehung und Planung bis hin zur finalen Übergabe stammt die gesamte Photovoltaikanlage von der W.E.B. Es ist uns eine Freude, so die VinziWerke unterstützen zu können.“ Mit dieser Schenkung setzt die WEB Windenergie AG ein starkes Zeichen für eine nachhaltige und soziale Energiewende.

Zeitplan und Realisierung

Noch in diesem Jahr steht eine Generalsanierung der Notschlafstelle in Eggenberg an, wobei gleichzeitig die ersten Arbeiten für die Installation der Photovoltaikanlage durchgeführt werden. Die Inbetriebnahme der Anlage ist noch für den Sommer des nächsten Jahres geplant, um die Sonnenstunden optimal zu nutzen. Um eine effiziente Umsetzung sicherzustellen, arbeitet die W.E.B eng mit dem Architekten zusammen, der für die Renovierung zuständig ist. „Die Generalsanierung des VinziNest stellt für die VinziWerke die größte Investition der letzten Jahre dar. Sie ist dringend notwendig, um unsere größte Notschlafstelle und auch die größte der Steiermark weiter betreiben zu können. Nachhaltigkeit gewinnt auch bei uns immer mehr an Bedeutung. Deshalb war eine Photovoltaikanlage von Beginn an Teil unserer Planung. Dass wir diese nun von W.E.B geschenkt bekommen bedeutet, dass wir Spendengelder, die wir dafür aufwenden müssten, weiterhin für die direkte Hilfe für Menschen in Not verwenden können. Dafür möchte ich danke sagen“, unterstreicht Amrita Böker, Leiterin der VinziWerke Österreich. Die geplante Photovoltaikanlage wird auf den Dächern der Einrichtung in Eggenberg mit einer maximalen Leistung von 24 kWp im Endausbau installiert und wird rund 25.000 kWh Strom pro Jahr produzieren.