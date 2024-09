Unfall in Villach: 74-jähriger Fußgänger auf Schutzweg von Auto erfasst

Veröffentlicht am 25. September 2024, 19:59 / ©5 Minuten

Heute Vormittag wollte ein 61-jähriger Mann aus Villach mit seinem PKW von einer Nebenstraße in die Tirolerstraße in Villach abbiegen. Zur selben Zeit wollte ein 74-jähriger Mann aus Villach den Schutzweg in der Tirolerstraße überqueren. Dies dürfte der 61-jährige PKW Lenker übersehen haben: Er erfasste den Fußgänger mit der Autofront und stieß ihn zu Boden. Der 74-jährige Fußgänger kam auf der Fahrbahn zu liegen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach verbracht.