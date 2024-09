Schwer verletzt? Radfahrer (88) prallte gegen geschlossenen Schranken

Veröffentlicht am 25. September 2024, 20:05 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Am 25. September gegen 14.45 Uhr fuhr ein 88-Jähriger aus Klagenfurt mit seinem E-Bike in Klagenfurt vom Messegelände kommend in Richtung Florian-Gröger-Straße. Dabei dürfte er bei der dortigen Ausfahrt übersehen haben, dass sich der automatische Schranken schloss. Der 88-Jährige prallte daraufhin gegen den Schranken und kam dadurch zu Sturz. Der Radfahrer wurde nach Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten, aber vermutlich schweren Grades vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.