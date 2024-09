Schleifscheibe gelöst: Bildhauer bei Arbeit mit Winkelschleifer verletzt

Am 25. September gegen 15.15 Uhr war ein 51-jähriger Spittaler mit Bildhauerarbeiten in seinem Atelier im Bezirk Spittal an der Drau beschäftigt. Im Zuge dessen bearbeitete er einen Marmorstein mit einem Winkelschleifer. Dabei dürfte sich die am Schleifgerät angebrachte Diamantscheibe gelöst haben. Durch die hohe Drehzahl der Schleifscheibe wurde der 51-Jährige im Bereich der Hand unbestimmten Grades verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins KH Spittal an der Drau eingeliefert.