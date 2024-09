Villacherin (25) bekommt Anruf – dann sind plötzlich tausende Euro weg!

Betrüger am Werk

Veröffentlicht am 25. September 2024, 20:23 / ©Pexels/Andrea Piacquadio

Eine 25-jährige Frau aus Villach erstattete im SPK Villach die Anzeige, dass sie Opfer eines Betrugs wurde. So soll sich ein unbekannter Mann am Telefon als vermeintlicher Bankmitarbeiter ausgegeben haben. Er überredete die 25-Jährige zur Eingabe eines Codes in ihrer Online-App.

Tausende Euro weg!

„Via Phising konnten die Zugangsdaten mittels verfälschtem Sicherheits App Link ausgespäht und in weiterer Folge mehrere tausend Euro vom Konto überwiesen werden“, teilt die Polizei mit. Vermutlich dürften sich die unbekannten Täter mittels Installation einer Schadsoftware Zugang zum Konto des Opfers verschafft haben und so das Geld überwiesen haben. Der Frau entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Weitere Erhebungen diesbezüglich werden geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2024 um 20:26 Uhr aktualisiert