Unfall in Tirol: Abbieger übersieht Auto – Totalschaden

Die Frau wurde in Krankenhaus gebracht.

Die Frau wurde in Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht am 25. September 2024, 20:34 / ©5 Minuten

Am 25.09.2024 gegen 13:25 Uhr war eine 53-jährige Österreicherin mit ihrem PKW auf der Drautalstraße (B100) in Richtung Lienz unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 38-jähriger Deutscher auf derselben Straße in entgegengesetzter Richtung.

Personen verletzt

Im Ortsteil Tassenbach, Gemeinde Strassen, wollte der 38-Jährige nach links auf die Gailtalstraße (B111) in Richtung Kartitsch abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Fahrzeug der Österreicherin. Es kam zur Kollision, bei der die Frau unbestimmten Grades verletzt und der Deutsche leicht verletzt wurde.

Erste Hilfe

Der 38-Jährige leistete Erste Hilfe, während weitere Anwesende die Rettung alarmierten. Die verletzte Frau wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.