Mutiger Rentner verfolgt Autodieb: Auto unbeschädigt aufgefunden

Am 24. September 2024, gegen 16:00 Uhr, parkte ein 72-jähriger Österreicher seinen PKW unversperrt in der Garage seines Wohnhauses in Schwaz und ließ das Garagentor offen. Nur für einen kurzen Moment ging er ins Haus, wobei er den Fahrzeugschlüssel im Auto ließ. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, bemerkte er, wie ein Mann mit seinem Wagen rückwärts aus der Einfahrt fuhr. Er verfolgte den Dieb und versuchte, die Fahrertür aufzureißen, um ihn zum Anhalten zu bewegen. Doch der Täter gab Vollgas und fuhr in Richtung Falkensteinstraße davon. Dabei verletzte sich der PKW-Besitzer am linken Bein.

Verfolgung aufgenommen

Schnell rannte der 72-Jährige ins Haus, bat seine Frau, die Polizei zu rufen, und setzte seine Verfolgung mit einem E-Scooter fort, da er wusste, dass die Fluchtrichtung gesperrt war. Kurz darauf entdeckte er den PKW, der unmittelbar vor der Sperrstelle unbeschädigt abgestellt war. Der Täter war jedoch geflüchtet.

Tatverdächtiger identifiziert

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung wurde ein 31-jähriger italienischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger identifiziert. Die Ermittlungen sind noch im Gange, und mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz.